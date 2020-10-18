محمد الشرنوبي بطل فيلم عمرو سلامة الجديد

تعاقد الفنان محمد الشرنوبي، علي بطولة عمل سينمائي جديد مع المخرج عمرو سلامة، من المنتظر إعلان تفاصيله قريبا، وعلمت "الدستور"، أن صناع العمل يعكفون على تحديد موعد انطلاق تصويره، وكذلك تحديد أبطاله وضيوف الشرف ايضا.ويأتي تعاقد الفنان علي العمل في ظل حالة من الشد والجذب مع المنتجة سارة الطباخ، بعد فسخ التعاقد بينهما وتحويل الموضوع للمحاكم.ومن جانب آخر يجري الفنان إجراءاته القانونية ضد المنتجة سارة الطباخ، دفاعًا عن حقوقه الأدبية والمالية التي كفلها له القانون، وكانت نقابة الموسيقيين قد رفضت طلب تقدمت به المنتجة لوقف "الشرنوبي"، ووافقت على رفع يد النقابة على النزاع القائم بينهما، حيث كانت قد قدمت شكوى ضد الفنان، وذلك إلى حين الفصل في القضايا بينهما.