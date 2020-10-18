رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مرتضى منصور: «مش بعرف أشتم.. وعايز حقى»

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:02 م
مرتضي منصور
مرتضي منصور
طباعة
قال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك: "أنا شَّريف وعايز أخد حقي والبلد هتجيب لي حقي، وأنا مشتمش ومش بعرف أشتم"، مضيفًا أنه لن يعتذر لقطر تحت أي ظرف.

جاء ذلك أثناء مرافعته في جلسة الطعن المقام منه على قرار اللجنة الأوليمبية بعزله من رئاسة النادي أمام محكمة القضاء الإداري.

وشهد محيط مجلس الدولة بالدقي انتشارا أمنيا مكثفا، بالتزامن مع بدء نظر الطعن المقام من مرتضى منصور، ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.

كانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 أكتوبر الجارى، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، فقام مرتضى منصور باللجوء لمجلس الدولة لإقامة دعويين طعنًا على القرار الصادر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

مرتضى منصور: لم ولن أستقيل من رئاسة الزمالك

براتب يصل لـ15 ألف جنيه.. 2442 فرصة عمل من «القوى العاملة»

الصور

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد عددًا من الكليات فى أول يوم دراسى

image description

بدء أولى فعاليات دبلومة طب الجنين بجامعة أسيوط (صور)

image description

بالإجراءات الاحترازية.. أول يوم مدرسة

image description

تمريض المنصورة: الكلية لها دور كبير في خدمة المجتمع

image description

جامعة أسيوط تستقبل العام الدراسي بتحية العلم (صور)

الأكثر قراءة

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

تخفيف حبس سما المصري من سنتين لـ6 أشهر في سبّ ريهام سعيد

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

محمد الباز يطالب أسامة هيكل بالاستقالة فورًا: «لا يعرف مقتضيات وظيفته»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

نجم الساعة

أستاذ علوم سياسية في الجامعة الأمريكية: ترامب لن يغيّر سياسته وبايدن يدعم «الإخوان»

منوعات

كورونا.. سويسرا تفرض قيودًا على التجمعات

العثور على كائن مائي غريب بحديقة نيويورك

فيتامين «د» يتحدى فيروس كورونا

موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربى والقنوات الناقلة

أيام زمان

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
محمود ياسين.. ونهر الأحزان!
ماجد حبته
مقاطعة تركيا.. صفعات جديدة
د.أحمد الخميسى
فتاة المعادى
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
المزيد

الثقافة

بعد 13 عامًا.. حسين عبدالرحيم يعود للرواية بـ«شقي وسعيد»

كلمة السر في علاقة جمال الغيطاني الخاصة بالقوات المسلحة

محمود أمين العالم.. السر في عمل الغيطاني بالصحافة

اليوم.. سلام يسري في جاليري أكسس لعرض «تلصص»