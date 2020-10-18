مرتضى منصور: «مش بعرف أشتم.. وعايز حقى»

قال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك: "أنا شَّريف وعايز أخد حقي والبلد هتجيب لي حقي، وأنا مشتمش ومش بعرف أشتم"، مضيفًا أنه لن يعتذر لقطر تحت أي ظرف.جاء ذلك أثناء مرافعته في جلسة الطعن المقام منه على قرار اللجنة الأوليمبية بعزله من رئاسة النادي أمام محكمة القضاء الإداري.وشهد محيط مجلس الدولة بالدقي انتشارا أمنيا مكثفا، بالتزامن مع بدء نظر الطعن المقام من مرتضى منصور، ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.كانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 أكتوبر الجارى، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، فقام مرتضى منصور باللجوء لمجلس الدولة لإقامة دعويين طعنًا على القرار الصادر.