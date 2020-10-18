أحمد مكي يتذكر والده بالدعاء في ذكري وفاته

أحيا النجم أحمد مكي، ذكرى وفاة والده التي مر عليها عام، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وقال الفنان: "مرَّت سنة على فراقك.. دائما أتذكرك وأدعو لك.. الله يرحمك يا أبي ويغفرلك.. نسألكم الدعاء له".ويستعد الفنان أحمد مكي خلال الأيام القليلة المقبلة لتصوير دوره في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" مع النجم كريم عبد العزيز، بينما بدأ مع المخرج بيتر ميمي والمؤلف هاني سرحان، التجهيزات النهائية سواء الخاصة بأماكن التصوير أو الحلقات التي تم الانتهاء منها.وينتج مسلسل الاختيار الجزء الثاني شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، بينما سوف يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة تفاصيل الفنانين المشاركين في العمل.