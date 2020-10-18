أبوشقة بعد فوزه بوكالة «الشيوخ»: أتبرع بمستحقاتي لـ«تحيا مصر»

أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، عن تنازله عن كل المستحقات المالية الخاصة به من المجلس لصالح صندوق تحيا مصر.وقال وكيل مجلس الشيوخ، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، إن المجلس سيكون علامة مضيئة لترسيخ الديمقراطية والرأي والرأي الآخر، وأن الجميع سيعمل علي تحقيق هذا الهدف.وأضاف "أبوشقة": سأعمل مجردًا عن أي هدف أو غاية إلا مصلحة الوطن والمواطن.