رئيس قطاع المديريات بـ«الأوقاف»: توزيع الأزهري سيشمل جميع الأئمة

قال الشيخ صبري ياسين، رئيس قطاع المديريات بوزارة الأوقاف، إنه لأول مرة في تاريخ الوزارة يتم تسليم العمامات بالشال- كاملة التجهيز، وذلك تسهيلا وتيسيرًا على الأئمة، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري المناسب.وأكد رئيس قطاع المديريات بوزارة الأوقاف أن التوزيع يستمر تابعًا لجميع الأئمة تباعًا ليشمل التوزيع جميع الأئمة بلا استثناء قبل نهاية العام المالي الحالي، مضيفًا أنه تسجيل مقاس كل من الزي والعمامة لكل إمام على حدة حتى يتم التصنيع في جميع التعاقدات الجديدة على حسب المقاس المدون بالسجلات، وجارٍ توزيع هذه السجلات على جميع المديريات، حرصًا على تقديم أفضل خدمة ممكنة لجميع الأئمة.و لفت ياسين لـ"الدستور"، إلى أن وزارة الأوقاف توزع 10 آلاف و500 زي أزهري، وعدد 6242 عمامة جاهزة للاستخدام، وذلك خلال شهر أكتوبر فقط، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تعاقدت مع مصنع الزي الأزهري التابع لهيئة الأوقاف المصرية وشركة المحلة الكبرى للغزل والنسيج، لتوفير أفضل أنواع الزي الأزهري لجميع الأئمة.