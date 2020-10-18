أحمد الفيشاوي يطرح «نمبر 2» خلال أيام

يضع الفنان أحمد الفيشاوي، اللمسات الأخيرة ويعكف على التجهيزات النهائية استعدادًا لطرح كليبه الجديد "نمبر 2" والذي يقصد خلاله السخرية من أغنية"نمبر 1" لمحمد رمضان.ويطرح الفنان الكليب خلال أيام قليلة، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وكان حضر له منذ فترة وانتهى من تسجيله خلال الفترة الماضية لتكون جاهزة للعرض.من جهة أخرى يستعد أحمد الفيشاوي لتصوير أحدث أعماله السينمائية "أبو نسب" خلال شهر ديسمبر المقبل، والذي تعاقد عليه مؤخرًا مع السبكي ليعود به إلى الكوميديا، ومن إخراج عمرو صلاح.كما انتهى من تصوير دوره ضمن حكايات فيلم " قمر 14"، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال التي يتخللها العديد من قصص الحب، عبر حكايات منفصلة متصلة، ويتكون من خمس حكايات يضم عددا كبيرا من نجوم الفن، منهم خالد النبوي، وغادة عادل، وياسمين رئيس، وأحمد الفيشاوي، وأحمد مالك، وشيرين رضا، وبيومي فؤاد، وأحمد حاتم، وأسماء أبواليزيد، وغيرهم، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج هادي الباجوري.