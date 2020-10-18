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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ديكتاتورية أردوغان.. تركيا تحجب 354 موقعا صحفيا معارضا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:24 م
أردوغان
أردوغان
آية حسني
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أعلنت السلطات التركية تحت قيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، حجب 354 موقعًا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت، بزعم أنها تبث من الخارج، ومن بينها مواقع كردية.

و قال بيان صادرعن ولاية ديار بكر، جنوب شرقي تركيا، إن "فرق فرع الجرائم الإلكترونية التابعة لقيادة درك المحافظة، بدأت في سبتمبر الماضي في تحديد ومراقبة ومنع الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت"، وفقا لصحيفة "آرتي جرتشك" التركية المعارضة.

و أكد البيان أشار أنه "تم حجب 286 موقعًا إلكترونيًا يبث من الخارج، وتتضمن أنشطة الرهان غير القانوني والفحش"، بالإضافة لـ68 موقعًا تتبع حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، ومنظومة العمل الكردستاني، وجميعا كيانات مدرجة من قبل أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية.

وأضاف البيان "وفقًا للقانون رقم 5651 بشأن تنظيم عمليات البث على الإنترنت ومكافحة الجرائم المرتكبة من خلال هذه البرامج، فقد تم إبلاغ هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بشأن الـ354 موقعًا وتقرر منع الوصول إليها، وحجبها".

وتخضع شبكة الإنترنت لرقابة صارمة في تركيا، وتحجب السلطات مئات المواقع سنويا، بينها مواقع إخبارية تبث من الخارج.

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