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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

رئيس «الأسقفية» يترأس قداسًا بالإنجليزية لخدمة الأجانب

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:18 م
الدكتور منير حنا
الدكتور منير حنا أنيس
ماريان رسمى
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ترأس الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية بالكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم الأحد، صلوات القداس الإلهي باللغة الإنجليزية في كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، وذلك ضمن خدمة الأجانب التي تقدمها الكنيسة.

في عظة القداس، روى حنا قصة خروج شعب إسرائيل من أرض مصر، وقال الله يريدك أن تعرفه لا أن تعرف عنه مستشهدًا بالآية "أريد أن أعرفك وتعرفني طريقك، أرني مجدك"، مؤكدًا "نحن نرى مجد الله في أشياء كثيرة في الطبيعة وفي المحبة وفي الغفران".

وشدد رئيس الأساقفة على أن المعرفة في العهد القديم هي علاقة حميمة بين طرفين، فهي ليست مجرد معرفة سطحية، فاحرصوا على القرب من الله ومعرفته جيدًا كما كان موسى يصلي له ويطلبه فيجيبه.

فيما حرصت الكنيسة على التأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية، واستخدام الأدوات الشخصية، بالإضافة إلى تقسيم مقاعد الكنيسة بالشكل الذي يضمن التباعد الاجتماعي.

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