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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

26 وفاة و945 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:49 م
كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا
عبير سليم
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، تسجيل 945 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و26 حالة وفاة، فيما تماثلت 827 حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيانه اليومي عن حصيلة ووضع انتشار الفيروس في البلاد، أنه تسلم 3501 عينة من المختبرات المنتشرة في مختلف المناطق الليبية، وجاءت نتيجة 2556 منها سلبية، و945 إيجابية 645 جديدة، و300 مخالطة.

ولم تصدر عن المركز أية إحصائية خاصة بحالات الإصابة والوفاة والشفاء، أمس السبت، نتيجة إجراء عمليات تعقيم ومعايرة في المختبرات.

وبهذا الإعلان الأخير، فإن إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس تصل إلى 48 ألفا و790 حالة إصابة منذ بدء وصول الفيروس إلى البلاد في مارس الماضي، ما زال 21 ألفا و167 منها مصابا، بينما تعافى 26 ألفا و889 حالة، وتوفيت 725 أخرى.

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