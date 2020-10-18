وزير الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان يطلقان مبادرة «لا للتحرش»

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بحضور ريتشارد ديكتس منسق صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنال عيد مسؤول الشباب بصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، ومحمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، مبادرة "لا للتحرش".وأكد وزير الشباب والرياضة أن ظاهرة التحرش والعنف ضد المرأة ظاهرة عالمية ولكنها فى مصر لاتحتل نسب عالية مقارنة بباقي الدول ولا يخفى على أحد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة بالمرأة عندما خرج للاعتذار عن ما حدث من عنف لإحدى السيدات.ومن جانبه، أكد ريتشارد ديكتس أنه منبهر بكيفية الربط بين الرياضة عامة والكيك بوكسينج خاصة مع توعية الفتيات ضد التحرش والعنف، قائلا إنه ليس من حق أي فرد أن يستخدم العنف ضد السيداتوأضاف ريتشارد ديكتس - خلال مؤتمر تدشين مبادرة "لا للتحرش" - أن المبادرة وهذا البرنامج يعلم الناس كيفية السلام مع النفس وعدم استخدام العنف مع الآخرين.من جانبها، قالت منال عيد، مدير برامج الشباب بصندوق الأمم المتحدة للسكان - إن دور الإدارة فى صندوق الأمم المتحدة ليس التوعية فى أمور الصحة والإنجاب بل التوعية فى الدفاع عن النفس خاصة التحرش، حيث ستقوم هذه المبادرة بتعليم الفتيات حماية أنفسهن باستخدام مهارات رياضية حتى تختفي الظاهرة من المجتمع.