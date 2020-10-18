نائب إيراني يطالب بإعدام روحاني ألف مرة

هاجم رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني مجتبي ذو النوري، اليوم الأحد، الرئيس الإيراني حسن روحاني، على خلفية حديث للأخير لمح خلاله لإمكانية إبرام اتفاق يخص الملف النووي.وقال ذو النوري في تغريدة عير موقع "تويتر": "لو أن معيار اتخاذ القرار كان إرادة أغلبية الناس، فإن أكثر الشعب اليوم غير راضين عن رئيس الجمهورية، ويجب على المرشد خامنئي أن يأمر بإعدام روحاني ألف مرة"، حسب قوله.واعتبرت إذاعة فردا الناطقة بالفارسية ومقرها التشيك في تقريرها، الأحد، أن هجوم البرلماني الأصولي مجتبي ذو النوري على الرئيس الإيراني يعكس تجدد الخلافات القديمة بين التيارين الأصولي والإصلاحي حول عدة ملفات تتعلق بسياسات البلاد، وفقا لـ"العين الإخبارية".