«الجزار» و«فودة» يفتتحان دار مناسبات بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مشروع إنشاء دار مناسبات، بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء.وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من مبنى دار المناسبات على مساحة 325 م2، ويضم (مجلسًا بمساحة 240م2- استراحة سكنية بمساحة 40 م2- دورة مياه ومخزن ومطبخ بمساحة 45 م2)، بجانب لاند سكيب على مساحة 1300م2 ويضم (2 برجولة من الخشب العزيزي على مساحة 224م2- مدخل من جرانيت أحمر فرسان- بردورات- أنترلوك- نخيل بلدي- نخيل برتشارديا- صبار- أعمدة ديكورية).​