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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مصر
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:19 م
السيسي
أ ش أ
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أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء طارق راشد للتعزية في وفاة الدكتورة صفاء محمد العصار، وإبلاغ أسرتها خالص عزاء سيادته ومواساته.
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