الأوقاف تعلن توفير 10 آلاف و500 زي أزهري و6242 عمامة للأئمة

أعلنت وزارة الأوقاف عن توفير 10 آلاف و500 زي أزهري، و6242 عمامة، إضافة إلى توزيع 3629 مجموعة من سلسلة رؤية للفكر المستنير، و11192 مجموعة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توفير الزي الأزهري المناسب والإصدارات العلمية في مجال التجديد للأئمة، وجاء التوزيع على النحو التالي: