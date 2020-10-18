389 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات بين الفلسطينيين

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس الماضي بلغ 44037 تعافي منها 30842 وبلغت الوفيات 286.

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأحد، تسجيل 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وست حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وقالت الكيلة في بيان صحفي إن قطاع غزة ‬‬سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 119 حالة.وأوضحت الوزيرة أن هناك 40 مريضا "في غرف العناية المكثفة بينهم ستة على أجهزة التنفس الاصطناعي".