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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

نائب محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بالمدارس والمعاهد الأزهرية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:15 م
نائب محافظ الفيوم
نائب محافظ الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم عددًا من المدارس والمعاهد الأزهرية بمركزي أبشواي ويوسف الصديق لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة نائب المحافظ شملت تفقد مدارس "كحك بحري الابتدائية" و"الاعدادية بالشواشنة" و"أبوجنشو الابتدائية" و"أبشواي الثانوية المشتركة" و"العجميين الاعدادية بنين"، كما تفقد "المعهد الأزهري بالشواشنة" و"مجمع معاهد سنرو الأزهرية".

وشدد نائب المحافظ خلال جولته على الارتقاء بأعمال النظافة والصيانة بتلك المدارس والمعاهد، وكذلك التأكيد على الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وفى السياق نفسه، تفقد المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، عددًا آخر من المدارس والمعاهد الأزهرية بمركز إطسا شملت مدارس "شهداء الصوافنة الابتدائية" و"دفنو الإعدادية بنات" ومدرسة "الشهيد محمد عبدالسلام الثانوية"، كما تفقد "معهد إطسا الثانوي الأزهري" و"معهد إدارة إطسا الأزهرية الابتدائي والاعدادي".

وشدد السكرتير العام، على ضرورة التزام جميع العاملين بالمنظومة التعليمية وكل الطلاب بالإجراءات الوقائية لضمان سير العملية التعليمية بشكل آمن والحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب من جميع الأمراض.

وكشف "التوني" عن أن هذه الجولات تأتي في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم للجهاز التنفيذي بالمحافظة بضرورة متابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والمعاهد الأزهرية بشكل منتظم، والتأكد من الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا لضمان سير العملية التعليمية بشكل آمن.

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