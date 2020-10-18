محمد محمود عمارة يكتب: بين تعظيم الدخل وتعظيم الانتماء

في خضم سباق السادة المحافظين لاثبات أيهم جمع أكبر حصيلة من مبالغ التصالح، نسى الجميع الحفاظ على شعرة التوازن بين تعظيم دخل الدولة والحفاظ على الانتماء عند المواطن الساخط أصلا بسبب أعباء أخرى فاقت طاقته.اعلم انه من غير المقبول البناء العشوائي ؛ ولا إهدار الأرض الزراعية بتبويرها ولا البناء عليها ؛ لكن ليس من المقبول أيضا ان يدفع المواطن ثمن بيته مرتين، مرة حين شيده ؛ والمرة الثانية للتصالح ؛ فبعض السادة المحافظين غالى في سعر التصالح ليصل إلى 300 جنيها للمتر وأكثر ويأتي على رأسهم السيظ محافظ الدقهلية.المحصلة أن تحول الكثير من المواطنين إلى ساخط على الدولة والنظام حتى ممن كانوا يناصرونهما سابقا.. سمعتها واسمعها كثيرا في كل تجمع أحل فيه سواء في مصالح حكومية او اماكن عامة وهو لا شك نذير خطر يوحي بأن الوطن على صفيح ساخن ؛ وأقل هبة ستنتهي بمغامرة على حساب هذا البلد لا يعلم عواقبها الا الله.لا أعلم من يضع تلك الرسوم المبالغ فيها في التصالح والكهرباء والماء والغاز وتجديد الرخص في المرور والتسجيل في الشهر العقاري، لكن ما أعلمه انه لا يفكر في العواقب ولا يضع امن الوطن وسلامته نصب عينيه وهو يتخذ تلك القرارات ويضع تلك الرسوم التي تفوق طاقة المواطن وتحمله وتثير سخطه.قد يتردد البعض قبل كتابة مقال كهذا خشية العواقب، لكنني لا أتراجع في شان أظنه يمس امن الوطن وسلامته.ما اراه وأسمعه من سخط طوال الوقت يجعلني لا اتردد في لفت الأنظار حتى تأخذ الدولة ومسئوليها خطوة إلى الخلف.- 300 جنيه للمتر في التصالح مبلغ مبالغ فيه لا سيما وأن هناك موظفون فاسدون اخذوا رشاوي ليسهلوا للناس البناء العشوائي ؛ ومنهم من يقوم الآن على هدم تلك المنازل المتغاضى عنها ولسان حاله يقول: كنا أحن عليكم من الدولة- اجبار المواطن على دفع وشراء اشياء عند الترخيص في المرور مكتوب في اللوحات الإرشادية انها اختيارية امر يجب وقفه وتعريف المواطن ماله وما عليه والرسوم الحقيقية الواجب دفعها.- فواتير الكهرباء التي أصبحت تتعدى الالف جنيه بسبب تحميل رسوم لا معنى لها على الفاتورة.- المبالغ المبالغ فيها للتسجيل في الشهر العقاري جعلت الناس تحجم عن تلك الخطوة وتلجأ إلى إجراءات بديلة اقل كلفة لتثبت ملكيتها ؛ ولو ان الدولة قررت مبلغا معقولا كمبلغ شامل للتسجيل وخففت خطوات التسجيل وسهلتها لارتفع عدد المراجعين وتضخمت خزينة الدولة من العائد.يا سيادة الرئيس ؛ يا كل مسئول في هذا البلد، خطوة إلى الخلف تخفف من غلواء سخط المواطن، وتزيل الاحتقان والغليان الذي يمور تحت السطح ويوشك ان يتحول الى براكين متفجرة في اي لحظة.حفظ الله مصر آمنة مطمئنة.