3110 إصابات جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الأحد، عن تسجيل 56 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 10254 حالة.وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 3110 إصابات جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 426 ألفًا و634ولفتت إلى أن 3186 مصابًا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 360 ألفًا و477 شخصًا.