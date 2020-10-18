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محافظات

نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد عددا من الكليات في أول يوم دراسي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:41 م
شحاتة غريب شلقامي
شحاتة غريب شلقامي
أسيوط_محمد أبوشادي:
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شدد الدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية التي وضعتها اللجنة الاحترازية بالجامعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتي يأتي من ضمنها الحرص على التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامات الطبية، استخدام أدوات التعقيم الشخصية بصورة مستمرة، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل بشكل يومي، وذلك حرصا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور نائب رئيس الجامعة، حرص إدارة الجامعة على تهيئة مناخ تعليمي ونفسي وصحي ملائم للطلاب لمزاولة أنشطتهم العلمية داخل المدرجات والمعامل وقاعات الدرس وكذلك الأنشطة الطلابية المختلفة، مشيرًا إلى أهمية الأنشطة الطلابية ودورها فى تنمية قدرات ومدارك الطلاب، كما دعا الطلاب إلى أهمية استثمار الوقت من خلال الاشتراك في الدورات المختلفة التي توفرها الجامعة لطلابها سواء دورات لغات أو دورات إلكترونية، كما وجههم أيضا إلى الأسس والخطوات التي يتم من خلالها صناعة ملف شخصي متميز يوفر على الطلاب الوقت والجهد ويؤهلهم إلى الالتحاق بركب سوق العمل.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لعدد من كليات الجامعة لمباشرة بدء أعمال العام الجامعي الجديد في أول يوم دراسي في الفصل الدراسي الأول، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية في هدوء وانضباط، وكذلك متابعة التزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجداول الدراسية وكذلك بالإجراءات الاحترازية.

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