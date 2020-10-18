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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

أستاذة علوم سياسية: إنجازات المرأة في عهد السيسي استثنائية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:05 م
الدكتورة نوزاد محمد
الدكتورة نوزاد محمد شامخ
محمد الشريف
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قالت الدكتورة نوزاد محمد شامخ، أستاذ العلوم السياسية، إن المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات التي مثلت تتويجًا لمسيرة المرأة المصرية لا سيما في العهد الحديث، حيث استعانت الدولة بالمرأة في العديد من المناصب القيادية والتنفيذية، وأتاحت لهن التجربة الكاملة والمجردة للتمثيل النيابي بنسبة تليق بهن، وتعتبر هي الأكبر في تاريخ البرلمان المصري.

وأضافت شامخ، في تصريح صحفي، إننا ندرك قيمة ما حققته الدولة لصالح المرأة، لكننا ما زلنا طامعين في مزيد من التغيرات لا سيما فيما يتعلق بالبعد الاجتماعي والسياسي، فهناك الكثير من المؤسسات التي تتعامل مع المرأة على أنها استكمال للشكل بينما هي كانت ولا تزال عنصرًا فاعلًا في المشهد، وكان وجودها ظاهرًا جليًا في كل المراحل الفاصلة من عُمر الوطن خاصة في ثورة الاسترداد التي أطاحت بجماعة الإخوان، واستعادت الدولة الوطنية لمسارها الصحيح مرة أخرى بخروج الملايين إلى الشوارع في الثلاثين من يونيو.

وطالبت أستاذة العلوم السياسية بضرورة تعزيز العمل المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووسائل الإعلام والجهات المعنية لإطلاق المزيد من البرامج للتوعية بقيمة ومكانة الدور الذي تلعبه المرأة، إضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة والتحرش وغيرها من قضايا المرأة.

كما شددت أستاذة العلوم السياسية على ضرورة أن تكون واقعة فتاة المعادي التي قُتلت مؤخرًا نقطة فاصلة في مواجهة قضايا التحرش والعنف ضد المرأة، لافتة إلى أن الوقفة هنا يجب أن تكون أكثر صرامة من كل الجهات والمؤسسات المعنية، خاصة وأن وزارة الداخلية لعبت دورها على الوجه الأكمل، والذي يستحق الإشادة في سرعة تحديد هوية الجُناة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، ومن ثم فمن الواجب على كُل مؤسسات المجتمع المدني المعنية أن تستكمل وتبني على ما حققته الدولة من إنجازات وتغيير للقوانين بأن تطلق حملات التوعية الحقيقية والمؤثرة في سلوك المواطنين عمومًا بغرض المساهمة في الحد من انتشار مثل هذه الجرائم.

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