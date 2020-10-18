بطريرك روسيا يدخل الحجر الصحي لمخالطته مصابًا بكورونا

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن بطريرك موسكو وكل روسيا، كيرلس الأول، أرسل رسالة معايدة إلى مطران لاڤرا ورهبان الدير، وزوّاره، والعاملين فيه، عايدهم من خلالها بعيد القديس سرجيوس، واعتذر عن عدم مشاركته الشخصية معهم في خدمة العيد، لأنه قد ألزم نفسه بالحجر الصحي، نتيجة اختلاطه بأحد المصابين بفيروس كورونا المستجد عن قرب.وأضاف مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه شدّد على أن غيابه عن الاحتفال إنما يأتي "التزامًا منه بالتعليمات الطبية، ولكي لا يعرّض أحدًا من المؤمنين لخطر انتقال العدوى".كما أكد البطريرك أن "الوباء الحالي هو هذه الدعوة القوية جدًا وربما تكون الأخيرة لنا جميعًا، وهو إشارة من الله نفسه حتى نتمكن حقًا من تعلّم التفكير بشكل مختلف، ومواجهة التزاماتنا اليومية بشكل مختلف، وتعلّم التغلب على غرور الحياة، والتفكير أكثر في الشيء الأساسي، وهو خلاص النفس".