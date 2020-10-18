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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: لا نزال نريد اتفاقًا تجاريًا مع الاتحاد الأوروبي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:49 م
مايكل جوف
مايكل جوف
وكالات
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صرّح وزير شئون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم الأحد، بأن المملكة المتحدة لا تزال تتطلع إلى الوصول إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وأن المجال لا يزال متاحا للمزيد من المفاوضات.

وقال جوف لمحطة "سكاي نيوز" اليوم الأحد: "أريد اتفاقا، إنني حريص على التوصل إلى اتفاق، ولكن الأمر يتعلق بالجانبين".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول: "إذا كان الاختيار المتاح هو بين قبول صفقة تقيد أيدينا وبين المغادرة دون اتفاق، فإنه يتعين علينا السيطرة على الأمور".

وانتهت محادثات متوترة مؤخرا بين الجانبين بتأكيد المملكة المتحدة أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تقديم المزيد من التنازلات إذا ما أراد الاستمرار.

وقال جوف إن الباب "موارب" أمام كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، للقدوم إلى لندن لمواصلة المفاوضات قبل انتهاء الفترة الانتقالية المتاحة بنهاية العام.

وكان من المفترض عقد لقاء بين كبار مفاوضي الجانبين في لندن، إلا أنه تقرر بدلا من ذلك إجراء محادثات هاتفية هذا الأسبوع.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أعلن مؤخرا انتهاء المحادثات فعليا، إلا أن قادة الاتحاد الأوروبي تجاهلوا تهديد جونسون.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، إنها لا تزال تريد اتفاقا، وأنها مستعدة لمواصلة الحديث مع لندن، لكنها لن توقع اتفاقا مقابل أي ثمن.

وقال جوف اليوم: "نحن مستعدون، إذا لزم الأمر، للمغادرة (من الاتحاد الأوروبي) وفقا للنموذج الأسترالي"، لافتا إلى أن "الأمر لن يكون نزهة".

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