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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«رسائل كلينتون» تكشف خبايا علاقة قطر والإخوان بإدارة أوباما لتدمير المنطقة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:53 م
هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون
محمد الشريف
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تسريبات هيلاري كلينتون الأخيرة، كشفت الكثير عن العلاقات المشبوهة بين جماعة الإخوان الإرهابية، وبين الأمريكان ونظام أوباما، والذى كان سببًا رئيسيًا في نشر وبث الفوضى والعنف في المنطقة، واستغلال ما يسمى بالربيع العربي، لتنفيذ مخططاتهم العبثية بالمنطقة.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب، عن أن هيلاري كلينتون هي أحد أسباب الفوضى في المنطقة، لدعمها لتيار الإخوان الإرهابية، هي ونظام أوباما، بعد أحداث يناير 2011، وهو كان سبب صعود الإخوان إلى سدة الحكم في تلك الفترة.

وأضاف التقرير أنه بعد خروج الملايين في ثورة 30 يونيو 2013، وإسقاط الإخوان الإرهابية ورئيسها، تسبب ذلك في إسقاط تلك المخططات، وخاصة بعد نجاح نظام ترامب في أمريكا، غير الصورة، ومؤخرًا كُشفت التسريبات عبر الإيميلات الرسمية لهيلاري كلينتون وزير الخارجية الأمريكية.

وتابع أن تلك التسريبات كشفت عن حجم المخططات التي كانت تحاك في المنطقة والدول العربية من قطر وتركيا، ونظام أوباما في السابق، والعمل على رعاية الجماعات الإرهابية والمتطرفة من أجل السيطرة على المنطقة، بتمويلات قطرية.

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