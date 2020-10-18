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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

عبدالوهاب عبدالرازق.. من هو رئيس مجلس الشيوخ؟

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:56 م
المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق
عائشة حسن
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فاز المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حسن عبدالوهاب برئاسة مجلس الشيوخ، بعد انتخابه من قبل الأعضاء بالجلسة الافتتاحية التي تم عقدها اليوم، بناءً على دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد المجلس الجديد، بعد تأدية النواب حلف اليمين الدستوري.

وترصد «الدستور» السيرة الذاتية لرئيس مجلس الشيوخ الجديد:

- من مواليد محافظة المنيا عام 1948، حاصل على ليسانس حقوق 1969، بتقدير جيد من جامعة القاهرة.

- عُينَ في الجهاز المركزي للمحاسبات في بداية السبعينيات من القرن الماضي، ثم عُينَ كمعاون نيابة عامة، وبعدها وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة، ونائب بمجلس الدولة، ومستشارًا مساعدًا من الفئة (ب) ثم الفئة (أ).

- تم تعيينه مستشارًا بمجلس الدولة عام 1987، وشغل منصب مستشار بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وفي عام 1994 عُين رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وأصبح نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في 2001.

- خلف المستشار عدلي منصور في شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

- من أعضاء المحكمة الذين شهدوا حصارها "التاريخي" من قبل عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، حتى يتم إثناؤهم عن إصدار حكم في دعوى حل مجلس الشعب الإخواني.

- من أبرز الأحكام التي أصدرها كان في مارس 2015، بوقف انتخابات مجلس النواب لبطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وشارك في الحكم ببطلان مجلس الشعب ومجلس الشورى في حكم الإخوان.

- أصدر حكمًا بعدم دستورية قانون العزل السياسي، وبناءً عليه أعيد الفريق أحمد شفيق إلى السباق الرئاسي مرة أخرى، بعد أن كانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية استبعدته، كما أصدر قرارًا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من كل من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في شأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

- ترأس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حزب «مستقبل وطن» مارس من العام الجاري.

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مصادر: فيبي فوزي وكيلًا لمجلس الشيوخ

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