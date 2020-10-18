مجرى العيون من العشوائية للتراث: القصة الكاملة لتطوير المنطقة

المناطق المستهدفة بالتطوير

توفير سكن آمن لسكان المنطقة

قبل ما يزيد عن 850 عامًا عندما تولى صلاح الدين الأيوبي حُكم مصر، أنشأ قناطر المياه، سور مجري العيون وجددها مرة ثانية السلطان الناصر محمد بن قلاوون تجديدا كاملًا سنة 712 هـ - 1312 م، وأقام لها مأخذا للمياه به ست سواق بالقرب من مسجد السيدة عائشة.ومع مرور السنوات تغيرت معالم القناطر العتيقة ولم يتبقى منها إلا جزء صغير مواجه لمسجد السيدة عائشة.وتميز سور مجري العيون عن غيره من قناطر المياه بشكلها حيث تجرى المياه فوق سور تم تدشينه من الحجر النحيت وتجرى عليه مجراه فوق مجموعة ضخمة من القناطر (العقود) المدببة كانت تنتهى بصب مياها في مجموعة من الآبار الضخمة داخل القلعة.ونظرًا لشكلها المميز وقيمتها الأثرية والتاريخية ولوقف الإهمال الذي سيطر على المنطقة التي تحولت لمنطقة للمدابغ تحيط بها مساكن عشوائية، وضعت الحكومة برنامجًا لتطويرها وإعادتها لمَكانتها التراثية والتاريخية.«الدستور» في التقرير التالي عرض القصة الكاملة لتطوير سور مجرى العيون:في سبتمبر 2016 وضعت الحكومة خطة لإعادة الحياة إلى منطقة سور مجرى العيون لتسَتعيد رونقها وقيمتها التاريخية والأثرية بعد سنوات من الإهمال جعلتها من المناطق الأكثر خطورة على سكانها.وتمتد المنطقة التي تقوم الحكومة بتطويرها على مساحة 90 فدانًا بمصر القديمة، وتأتي خطة التطوير ضمن رؤية تخطيطية حديثة تستهدف تعظيم الاستفادة منها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وإعادة إحياء وتوظيف القاهرة التاريخية، بحيث تعتمد على الاستخدام الكفء للمناطق الفضاء وإعادة التهيئة والتأهيل والتوظيف والإحلال للمناطق ذات الاستعمالات غير المناسبة داخل الكتلة العمرانية مثل العشوائيات ذات الخطورة من الدرجة الأولي والثانية.وهدف المخطط العام للمشروع إلى إقامة منطقة الثقافة والفن، تتيح مساحات تُستخدم كمسرح مفتوح، ومسارح وسيَنمات إضافة إلى متحف ومعارض للفنون التشكيلية، مكتبة عامة، قاعة للندوات والمؤتمرات إلى جانب أماكن مخصصة للعروض الفلكلورية، ومركز للفنون الحركية، فضلًا عن إقامة منطقة للخدمات الترفيهية والسياحية تشتمل على عدد من المطاعم وفراغات وساحات مفتوحة، مع التركيز على جذب نوعية المطاعم التي تقدم المطبخ المصري التقليدي، هذا إلى المطابخ الأخرى العربية والعالمية.ضمّت منطقة سور مجرى العيون على عدد كبير من المدابغ تحيط بها منازل متهالكة تم تصنيفها إلى مناطق خطرة على سكانها، واهتمت الحكومة من خلال خطة تطوير المنطقة إلى توفير سكن آمن لهم.وتم نقل جميع الورش والمدابغ إلى المدينة الجديدة للجلود بمنطقة الروبيكى، كما تم نقل نحو أكثر من 1500 أسرة من منطقة سور مجرى العيون إلى المدن الجديدة التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية مثل مدينة الأسمرات، ومناطق الإسكان الجديد في مدينة بدر وغيرها.ويبلغ عدد المباني التي تم هدمها فى المنطقة، 1598 مبنى على مساحة 60.5 فدان بنسبة 67.2% من مساحة المشروع، بجانب هدم وتسوية طرق فرعية وفراغات داخل المنطقة على مساحة 22.4 فدان تشكل 24.9% من مساحة المشروع، ويبلغ حجم الكتلة العمرانية المتبقية حتى الآن 7 أفدنة تضم 239 مبنى قائما على مساحة 5 أفدنة بجانب 7 مبان خدمات أخرى قائمة على مساحة 1.9 فدان.وتشهد المنطقة تنفيذ المرحلة الأولى على مساحة 16 فدانًا، وتم الانتهاء من أعمال الرفع المساحى للمشروع ومجسات التربة وحفر الأساسات.