إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

ترصد "الدستور" إيرادات السينما المصرية منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر وعودة دور العرض مرة أخرى.بداية من طرح أول عمل سينمائي يوم 19 أغسطس الماضي، وعرض ثلاثة أفلام جديدة لنجوم مختلفين حتى الآن، وبالرغم من نسبة إشغال السينما التي لم تتخط الـ50% إلا أن هذه الأعمال حققت مميزة.