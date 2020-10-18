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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

348 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:42 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، عن تسجيل 20 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 5185 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 348 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 342 ألفًا و202 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 373 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 328 ألفًا و538.

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