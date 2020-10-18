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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بسرعة فحص طفل يحتاج عملية جراحية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:48 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، انتظام منظومة عمل استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال زيارته للمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر.

حيث ينتظم العمل في جميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى يومي الجمعة والسبت واعتبارهما أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، وذلك حتى انتهاء المدة الممنوحة لاستقبال الطلبات حتى 31 أكتوبر الجاري.

واطمأن المحافظ على سير العمل داخل المركز وسرعة إنجاز طلبات المواطنين، وتسهيل إجراءات تلقي الطلبات، وسداد نسبة الـ25% من قيمة المخالفة "جدية تصالح" وفقًا للمساحة المحددة في طلب التصالح، مؤكدًا أن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء يأتي على رأس الأولويات خلال الفترة الحالية لاسترداد حقوق الدولة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكل أنحاء المحافظة.

كما ناقش المحافظ مع الموظفين دورة العمل بداية من تقدم المواطن بطلبه مرورًا بكل المراحل الإجرائية، مطالبًا باستمرار التيسير على المواطنين، وتسهيل الخدمات المقدمة وحسن التعامل معهم وتوعيتهم بالمطلوب من خلال لوحات إرشادية لزيادة سرعة الإنجاز وانتهاء الأعمال في الموعد المقرر.

ووجه محافظ بنى سويف رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي المراكز التكنولوجية باستلام كل طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب، بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كل الإجراءات الصادرة لحين البت في الطلبات وفقًا للقانون.

وحرص المحافظ على الاستماع للمواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء الزيارة، حيث أعرب عدد منهم عن تقديرهم للمحافظ للاستجابة لهم بتخفيض قيمة تقدير سعر المتر في التصالح للقرى والمناطق المتاخمة للمدن، والتي أقرها المحافظ بنسبة تخفيض 40% بدلا من نسبة تخفيض 25%، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي لبعض الأهالي بتلك المناطق القريبة من المدن والتي يتوافر بها كل الخدمات.

واستوقف محافظ بني سويف عددًا من المواطنين أثناء زيارته، واستمع لمطالبهم وأمر بسرعة تلبية بعضها، ودراسة البعض الآخر حسب القانون والمتاح من إمكانات، حيث كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بسرعة اتخاذ اللازم من فحوصات وإجراءات لإجراء عملية تسليك شريان لطفل رضيع في استجابة فورية لأحد المواطنين الذي قد التقى به المحافظ، مع بحث حالته المعيشية عن طريق التضامن لإدراجه في المبادرة المجتمعية التي أطلقتها المحافظة لسداد قيمة التصالح عنه.

كما أمر المحافظ أيضًا بدراسة حالة عدد من المواطنين، من حيث ظروفهم المعيشية والصحية لاتخاذ ما يلزم للتخفيف عن كاهلهم في سداد قيمة التصالح من خلال المبادرة المجتمعية في هذا الشأن، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة علي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، ونوابه، وعدد من التنفيذيين المعنيين، ورؤساء بعض الوحدات القروية.

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