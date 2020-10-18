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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكريم 10 من أبناء شهداء الشرطة في أول يوم دراسي ببني سويف

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:40 م
العميد محمود مهني
العميد محمود مهني
بنى سويف - محمد حفيظ
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حرصت مديرية أمن بني سويف على مشاركة أبناء شهدائها في أول يوم دراسي، حيث أرسلت العميد محمود مهني مأمور مركز شرطة الفشن لتكريم أبناء شهداء مركز الفشن من رجال الشرطة في طابور الصباح تقديرًا وعرفانًا لما قدمه هؤلاء الأبطال من تضحيات في سبيل رفعة الوطن.

وقام العميد محمود مهني مأمور مركز شرطة الفشن ترافقه الدكتورة نبيلة فتحي مديرة إدارة الفشن التعليمية اليوم الأحد بزيارة 10 تلاميذ من أبناء شهداء مركز الفشن في مدارسهم والترحيب بهم ومنحهم هدايا في بداية العام الدراسي الجديد تقديرًا لما قدمه آباؤهم من تضحيات في سبيل الوطن واستقراره.

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