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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حسن شاكوش يتصدر «يوتيوب» بـ«بسكوتاية مقرمشة»

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 03:45 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
منار إبراهيم
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تصدر مطرب المهرجانات، حسن شاكوش، قائمة الأكثر مشاهدة على موقع "يوتيوب" بأحدث أغنياته التي تحمل عنوان "بسكوتاية مقرمشة"، وذلك خلال يومين من طرحها، محتلًا المركز الأول وتخطى الثلاثة ملايين مشاهدة، وشاركه الغناء الفنان حمادة مجدي، بينما ظهرت الراقصة جوهرة بفيديو كليب الأغنية.

من جهة أخرى، عاد حسن شاكوش مرة أخرى لاختبارات النقابة، بعدما حاول خلال الأيام الماضية هو وعدد من مُطربي المهرجانات كسر القانون العام للنقابة والعمل خارج الإطار، ولكن لم يستطيعوا إقامة حفلات أو إحياء أفراح داخل مصر، ولجأوا للعمل في البلدان العربية.

وتعمل النقابة وفق لائحة وقانون يفرض عدم مزاولة المهنة دون الحصول على تصريح من النقابة أو مكتسب للعضوية، عاملًا كان أو حاصلًا على تصريح سنوي- منتسبًا- وتلك هي القواعد والشروط لممارسة المهنة، وذلك حسب تصريحات وكيل أول نقابة المهن الموسيقية حمادة أبواليزيد.

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