منال عوض في زيارة مفاجئة لعدد من مدارس دمياط (صور)

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، زيارة مفاجئة لعدد من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية تزامنًا مع انطلاق العام الدراسى الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٠.حيث قامت المحافظ بتفقد الفصول الدراسية بمدرستى العدلية الابتدائية المشتركة والشيخ الحسينى سلطان الإعدادية المشتركة بمركز دمياط، وشددت المحافظ على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الواقية، وكذا نشر الوعي بين أبنائنا وبناتنا بالتدابير الوقائية الواجب مراعاتها لتجنب العدوى.ووجهت المحافظ تعليماتها بتكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم للمدرستين، ووضع قوائم بأسماء الطلاب والجداول بكل فصل دراسى، مؤكدة أيضًا على مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بوضع علامات إرشادية وترك مسافات آمنة بين الطلاب حفاظا على سلامتهم.