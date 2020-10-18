«الأعلى للإعلام» يبحث تصريحات «هيكل» المسيئة للصحفيين.. والصالحي: يهدم ولا يبني

• صالح الصالحي: الوزير لا يقوم بدوره في مواجهة الإعلام المعادي ولا يدعم الصحف والإعلام المصري لمواجهة الأعداء ولكن على العكس ما يقوم به يساعد جماعات الشر على النيل من إعلامنا الوطني

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الآن، اجتماعًا برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس، لبحث التصريحات التي أدلى بها أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام وتسببها في حالة غضب لدى أوساط الصحفيين والإعلاميين.وكان صالح الصالحي، وكيل المجلس، انتقد تصريحات أسامة هيكل بشأن انعدام قراءة الصحف لدى جيل الشباب ممن هم أقل من سن 35 عاما.وقال الصالحي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «هذه التصريحات غير مسؤولة ولم تستند إلى دراسات حقيقة»، مستنكرا مثل هذه التصريحات التي تربك المجتمع.وأضاف: «وزير الإعلام منذ توليه المسؤولية لم نر منه أي إضافة في إطار اختصاصاته وركز مجهوده في إطلاق مثل هذه التصريحات التي لا تستند إلى أدلة أو دراسات، واهتم فقط بالتنظير على المجتمع الصحفي والإعلامي».وتابع: «لم نشعر بأي تغيير منذ توليه المسؤولية حيث إنه ترك دوره في دعم الإعلام والصحافة وتوجه نحو محاولة ضرره رغم ما تواجه مصر من حملة إعلامية ضدها وضرورة تقوية إعلامنا لمواجهتها».واستطرد: «الوزير لا يقوم بدوره في مواجهة الإعلام المعادي ولا يدعم الصحف والإعلام المصري لمواجهة الأعداء ولكن على العكس ما يقوم به يساعد جماعات الشر على النيل من إعلامنا الوطني».وأكد: «لم نر أي دور له حتى الآن في القيام بأي دور لتحسين الإعلام، واقتصر دوره على محاولة تسويق نفسه كمتحدث باسم الحكومة رغم أن ذلك ليس اختصاصه».وشدد على تصريحاته عن الإعلام المصري عجيبة وغريبة لأنها تصدر من وزير مختص، من المفترض أن يكون مهموما بتطوير الإعلام وتقويته في ظل الحرب الإعلامية الشرسة التي تواجهها مصر.واختتم تصريحاته قائلًا: «هيكل يهدم بدلًا من أن يبني، ما أثار جموع الصحفيين الذين يرفضون هذه التصريحات غير المسؤولة وغير الحقيقية أيضًا».