كمامات وبوابات تعقيم.. المشاهد الأولى أمام جامعة القاهرة

إجراءات احترازية تتكون من ارتداء كمامات وكشف حرارة والمرور من بوابات التعقيم، تسيطر على الأجواء العامة بجامعة القاهرة، في أول يوم حضور بشكل رسمي للطلاب.أربعة بوابات منفصلة اصطف أمامها مجموعة من الفتيات المخصصين لمساعدة الطلاب على المرور من الأبواب بانتظام، في محاولة للبعد عن الزحام والتكدس، ولاقى الأمر استيعاب من الطلاب دون أي تدافع أو تخطي منهم لتلك الإجراءات الاحترازية.وعليه أوضحت "لبنى" أحد العاملين على دخول الطلاب بطرق وقاية، أن الطلاب يملكون رؤية كاملة وكافية حول الإجراءات الاحترازية، ويتبعونها دون عوائق أو رفض، حيث سيطرت الكمامة على المشهد أمام الأبواب.ومن الجدير بالذكر أن الجامعات المصرية حرصت على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بأول أيام العام الجامعي الجديد، والذي انطلق اليوم، بشدة وحزم، وانتشار الكواشف الحرارية على أبواب كليات الجامعات والحرص على التباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.