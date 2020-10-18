رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أرب نيوز»: المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تنتشر في المنطقة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:21 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
طباعة
أكدت صحيفة "آرب نيوز" الناطقة بالإنجليزية، أن الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية في المملكة العربية السعودية اكتسبت زخمًا إضافيًا خلال الأيام القليلة الماضية، وجذبت دعم المعلقين والشركات.

وقال الدكتور حمدان الشهري، المحلل السياسي وباحث العلاقات الدولية، "الفوضى السياسية التركية والتدخل في دول الشرق الأوسط، هو السبب الحقيقي وراء هذه المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية".

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غير سياسته السابقة في التقليل من المشاكل التركية وبدلًا من ذلك صدرها إلى الخارج، وأصبحت تركيا تهديد المنطقة مثلما تقوم إيران باستخدام الميليشيات الإرهابية وتنشرها في دول المنطقة وبدعمها لجماعة الإخوان التي تصنف على أنها منظمة إرهابية في كثير من دول العالم، وهو ما يشكل تهديدا أمنيا إقليميا للدول العربية ودول الخليج بشكل مباشر، خاصة مع استغلال تركيا للأزمة القطرية واستمرار المزادات على القضية الفلسطينية ".

وقال "الشهري" إن المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية كانت رسالة من الشعب السعودي وآخرين تضامنوا مع الحملة الرافضة للتدخلات التركية والعداء التركي لدول المنطقة مثل تدخلهم في القضية، وأشار إلى أن المقاطعة سيكون لها دور كبير في التأثير على الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي يثبت سوء إدارة أردوغان في التعامل مع الوباء والضعف الكبير لليرة التركية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخفيف حبس سما المصري من سنتين لـ6 أشهر في سبّ ريهام سعيد

محمد الباز يطالب أسامة هيكل بالاستقالة فورًا: «لا يعرف مقتضيات وظيفته»

حريق ضخم يلتهم مول العصر الحديث بحلوان (صور)

مدبولى: مياه النيل «قضية وجود» ويجب التوصل لاتفاق ملزم بشأن «سد النهضة»

الصور

image description

بالإجراءات الاحترازية.. أول يوم مدرسة

image description

تمريض المنصورة: الكلية لها دور كبير في خدمة المجتمع

image description

جامعة أسيوط تستقبل العام الدراسي بتحية العلم (صور)

image description

محافظ الجيزة يفتتح مدرستي الأبطال والزيدية بـ19 مليون جنيه في أوسيم

image description

لجنة لمتابعة المدارس والإجراءات الوقائية المتبعة بأسيوط

الأكثر قراءة

تخفيف حبس سما المصري من سنتين لـ6 أشهر في سبّ ريهام سعيد

مدبولى: مياه النيل «قضية وجود» ويجب التوصل لاتفاق ملزم بشأن «سد النهضة»

مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلى فى صالة 4 (صور)

الباز يطالب النائب العام بالتحقيق مع أسامة هيكل بسبب هجومه على الإعلام

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

أستاذ علوم سياسية في الجامعة الأمريكية: ترامب لن يغيّر سياسته وبايدن يدعم «الإخوان»

منوعات

العثور على كائن مائي غريب بحديقة نيويورك

فيتامين «د» يتحدى فيروس كورونا

موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربى والقنوات الناقلة

الخطيب يهنئ لاعبى الأهلى وجهازهم الفنى بالفوز على الوداد

أيام زمان

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

اعترافات ماجدة الصباحي عن الحرب الخفية مع فاتن حمامة

مقالات الرأي
ماجد حبته
مقاطعة تركيا.. صفعات جديدة
د.أحمد الخميسى
فتاة المعادى
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
المزيد

الثقافة

عمر الشحات يقدم «ملهاة الحجاج» على مسرح «آفاق».. غدًا

رواد فن القصة في مصر بـ «ثقافة القليوبية»

اجتماع تحضيري لأعضاء الملتقى الثقافي 5 لشباب الحدود ببورسعيد

«الغيطاني» صاحب «التجليات».. حارس القاهرة الأخير