«أرب نيوز»: المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تنتشر في المنطقة

أكدت صحيفة "آرب نيوز" الناطقة بالإنجليزية، أن الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية في المملكة العربية السعودية اكتسبت زخمًا إضافيًا خلال الأيام القليلة الماضية، وجذبت دعم المعلقين والشركات.وقال الدكتور حمدان الشهري، المحلل السياسي وباحث العلاقات الدولية، "الفوضى السياسية التركية والتدخل في دول الشرق الأوسط، هو السبب الحقيقي وراء هذه المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية".وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غير سياسته السابقة في التقليل من المشاكل التركية وبدلًا من ذلك صدرها إلى الخارج، وأصبحت تركيا تهديد المنطقة مثلما تقوم إيران باستخدام الميليشيات الإرهابية وتنشرها في دول المنطقة وبدعمها لجماعة الإخوان التي تصنف على أنها منظمة إرهابية في كثير من دول العالم، وهو ما يشكل تهديدا أمنيا إقليميا للدول العربية ودول الخليج بشكل مباشر، خاصة مع استغلال تركيا للأزمة القطرية واستمرار المزادات على القضية الفلسطينية ".وقال "الشهري" إن المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية كانت رسالة من الشعب السعودي وآخرين تضامنوا مع الحملة الرافضة للتدخلات التركية والعداء التركي لدول المنطقة مثل تدخلهم في القضية، وأشار إلى أن المقاطعة سيكون لها دور كبير في التأثير على الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي يثبت سوء إدارة أردوغان في التعامل مع الوباء والضعف الكبير لليرة التركية.