نواب «الشيوخ» يصوتون على انتخاب عبدالوهاب عبدالرازق رئيسا للمجلس

بدأت منذ قليل عملية انتخاب رئيس مجلس الشيوخ بعد إعلان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، ترشحه للمنصب.وتم تشكيل لجنة برئاسة سامح عاشور وعضوية 6 نواب آخرين، للإشراف على عملية الانتخاب.وكان أعضاء مجلس الشيوخ، قد انتهوا من أداء اليمين الدستورية منذ قليل، وبدأت وقائع أولى جلسات مجلس الشيوخ، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بصفته أكبر الأعضاء سنًا.وبدأت الجلسة بحلف الأعضاء لليمين الدستورية، بداية من رئيس الجلسة، اللواء جلال هريدي، أكبر الأعضاء سنا، ومعاونيه، ثم بقية الأعضاء بالمجلس، قائلين: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".