مرتضى منصور: أمتلك حصانة برلمانية.. و«الأوليمبية متقدرش تعاقبني»

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في مرافعته بجلسة طعنه على قرار اللجنة الأوليمبية بإيقافه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، إن لائحة اللجنة الأوليمبية لا تتضمن نص بمعاقبة رؤساء الأندية نهائيًا، وما حدث مخالف تمامًا للواقع، كما لا تملك توقيع معاقبتي كوني أمتلك حصانة مجلس النواب.ووصل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لحضور جلسة نظر الدعوى المقامة منه، ويطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأوليمبية المصرية، وألزمت فيه إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلًا منه.وشهد محيط مجلس الدولة بالدقي انتشارًا أمنيًا مكثفًا، بالتزامن مع بدء نظر الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.