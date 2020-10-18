كنيسة الروم تحتفل بترميم مجموعة من المخطوطات الأثرية

أعرب البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، عن شكره الحار لجميع الذين ساهموا بمشاركتهم كل حسب تخصصه من مكتبة الإسكندرية في الحفاظ على كنز ثقافي عظيم، مثل مخطوطات كنيسة الروم الاثنى عشر.و قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن هذه المخطوطات البطريركية الاثنتي عشر التي تم ترميمها، تشمل مخطوطات طقسية وخدمات كنائسية شهرية، وموسيقية، وفلسفية ولاهوتية باللغتين اليونانية والعربية.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه حتى الآن تم الانتهاء من ترميم 87 مخطوطة بطريركية بالفعل، هذه المجموعة من المخطوطات هي ضمن أكثر من 500 مخطوطة محفوظة في مكتبة البطريركية القديمة.وأضاف أن ذلك بمقتضى البرنامج المتفق عليه لترميم مخطوطات البطريركية بين المكتبة ومؤسسة "ليفنتيس " من نيقوسيا، التي تمول هذا المشروع.وجاء ذلك خلال استقبال البابا ثيودروس، وفد من مكتبة الإسكندرية في مكتبة البطريركية بالمقر البطريركي بالإسكندرية.