خبير مياه: يجب مراعاة مصالح الدول في المياه العابرة للحدود

أكد خبير المياه بمكتب الاستشاري الهولندي "دلتارس"، الدكتور إلكو فان بيك، إن هناك ضرورة لمراعاة حقوق ومصالح الدول فيما يتعلق بالمياه العابرة للحدود، لتحقيق التوازن في توزيع المياه، وتقليل التأثيرات السلبية لندرة المياه، بما يحقق الإدارة المتكاملة لإدارة المياه، لافتا إلى أن هذا يتطلب التعاون بين جميع الأطراف من أصحاب المصلحة، بما يسهم بشكل فعال في مواجهة التحديات وحل المشكلات، لتحقيق الأمن المائي.وقال فان بيك، في كلمته التي تبث خلال الجلسة الرئيسية الأولى "لأسبوع القاهرة للمياه" اليوم الأحد، إن أبعاد الأمن المائي تشمل عدة مجالات وقطاعات "سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية"، ويعتمد توفيرها في النهاية على ضرورة وجود التعاون.وأضاف أن الدول التي لا تضع المصالح العامة نصب أعينها، فهي تعرض حياة شعوبها للمشكلات، مشيرا إلى وجود العديد من النماذج لحل المشكلات المشابهة، باستخدام التكنولوجيات الحديثة، أو أن هذه التكنولوجيات لا تناسب بعض الدول، ومن هنا تظهر أهمية التعاون وتشارك المعلومات، لإدارة المياه العابرة للحدود، وتحقيق الأمن المائي، وزيادة الآثار الإيجابية وتقليل الآثار السلبية ومواجهة المخاطر، وذلك من خلال الإدارة الجيدة لمورد المياه.يشار إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يعقد هذا العام، خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الحالي، تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة، الطريق إلى داكار 2021"، بهدف تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه، والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية، اﻷمر الذي جعله محور دعم واهتمام ومحط أنظار الخبراء والمعنيين بالمياه، محليا وإقليميا ودوليا.