خبير مياه: يجب مراعاة مصالح الدول في المياه العابرة للحدود
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:13 م
وائل القمحاويطباعة
أكد خبير المياه بمكتب الاستشاري الهولندي "دلتارس"، الدكتور إلكو فان بيك، إن هناك ضرورة لمراعاة حقوق ومصالح الدول فيما يتعلق بالمياه العابرة للحدود، لتحقيق التوازن في توزيع المياه، وتقليل التأثيرات السلبية لندرة المياه، بما يحقق الإدارة المتكاملة لإدارة المياه، لافتا إلى أن هذا يتطلب التعاون بين جميع الأطراف من أصحاب المصلحة، بما يسهم بشكل فعال في مواجهة التحديات وحل المشكلات، لتحقيق الأمن المائي.
وقال فان بيك، في كلمته التي تبث خلال الجلسة الرئيسية الأولى "لأسبوع القاهرة للمياه" اليوم الأحد، إن أبعاد الأمن المائي تشمل عدة مجالات وقطاعات "سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية"، ويعتمد توفيرها في النهاية على ضرورة وجود التعاون.
وأضاف أن الدول التي لا تضع المصالح العامة نصب أعينها، فهي تعرض حياة شعوبها للمشكلات، مشيرا إلى وجود العديد من النماذج لحل المشكلات المشابهة، باستخدام التكنولوجيات الحديثة، أو أن هذه التكنولوجيات لا تناسب بعض الدول، ومن هنا تظهر أهمية التعاون وتشارك المعلومات، لإدارة المياه العابرة للحدود، وتحقيق الأمن المائي، وزيادة الآثار الإيجابية وتقليل الآثار السلبية ومواجهة المخاطر، وذلك من خلال الإدارة الجيدة لمورد المياه.
يشار إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يعقد هذا العام، خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الحالي، تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة، الطريق إلى داكار 2021"، بهدف تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه، والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية، اﻷمر الذي جعله محور دعم واهتمام ومحط أنظار الخبراء والمعنيين بالمياه، محليا وإقليميا ودوليا.
وقال فان بيك، في كلمته التي تبث خلال الجلسة الرئيسية الأولى "لأسبوع القاهرة للمياه" اليوم الأحد، إن أبعاد الأمن المائي تشمل عدة مجالات وقطاعات "سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية"، ويعتمد توفيرها في النهاية على ضرورة وجود التعاون.
وأضاف أن الدول التي لا تضع المصالح العامة نصب أعينها، فهي تعرض حياة شعوبها للمشكلات، مشيرا إلى وجود العديد من النماذج لحل المشكلات المشابهة، باستخدام التكنولوجيات الحديثة، أو أن هذه التكنولوجيات لا تناسب بعض الدول، ومن هنا تظهر أهمية التعاون وتشارك المعلومات، لإدارة المياه العابرة للحدود، وتحقيق الأمن المائي، وزيادة الآثار الإيجابية وتقليل الآثار السلبية ومواجهة المخاطر، وذلك من خلال الإدارة الجيدة لمورد المياه.
يشار إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يعقد هذا العام، خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الحالي، تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة، الطريق إلى داكار 2021"، بهدف تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه، والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية، اﻷمر الذي جعله محور دعم واهتمام ومحط أنظار الخبراء والمعنيين بالمياه، محليا وإقليميا ودوليا.