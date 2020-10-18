رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يعلن ترشحه لرئاسة مجلس الشيوخ

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:20 م
المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق،
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، ترشحه على منصب رئيس مجلس الشيوخ.

وانتهى أعضاء مجلس الشيوخ منذ قليل من أداء اليمين الدستورية.

بدأت وقائع أولى جلسات المجلس برئاسة الفريق جلال الهريدي، بصفته أكبر الأعضاء سنًا. وبدأت الجلسة بحلف الأعضاء لليمين الدستورية، بداية من رئيس الجلسة، اللواء جلال هريدي، أكبر الأعضاء سنًا، ومعاونيه، ثم بقية الأعضاء بالمجلس، قائلين: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».

موضوعات متعلقة

الخشت: إعفاء أبناء الشهداء وشمال سيناء من المصروفات الجامعية

مدبولى: مياه النيل «قضية وجود» ويجب التوصل لاتفاق ملزم بشأن «سد النهضة»

مشادة كلامية بين مرتضى منصور ومحامي اللجنة الأولمبية

حريق ضخم يلتهم مول العصر الحديث بحلوان (صور)

الصور

image description

بالإجراءات الاحترازية.. أول يوم مدرسة

image description

تمريض المنصورة: الكلية لها دور كبير في خدمة المجتمع

image description

جامعة أسيوط تستقبل العام الدراسي بتحية العلم (صور)

image description

محافظ الجيزة يفتتح مدرستي الأبطال والزيدية بـ19 مليون جنيه في أوسيم

image description

لجنة لمتابعة المدارس والإجراءات الوقائية المتبعة بأسيوط

الأكثر قراءة

تخفيف حبس سما المصري من سنتين لـ6 أشهر في سبّ ريهام سعيد

مدبولى: مياه النيل «قضية وجود» ويجب التوصل لاتفاق ملزم بشأن «سد النهضة»

مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلى فى صالة 4 (صور)

الباز يطالب النائب العام بالتحقيق مع أسامة هيكل بسبب هجومه على الإعلام

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

أستاذ علوم سياسية في الجامعة الأمريكية: ترامب لن يغيّر سياسته وبايدن يدعم «الإخوان»

منوعات

العثور على كائن مائي غريب بحديقة نيويورك

فيتامين «د» يتحدى فيروس كورونا

موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربى والقنوات الناقلة

الخطيب يهنئ لاعبى الأهلى وجهازهم الفنى بالفوز على الوداد

أيام زمان

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

«لابد أن يجيدا فن الشقلبة».. اعترافات مصطفى محمود عن الزواج وفشله فيه

«نجيب محفوظ كان بسيط».. ممدوح الليثي يكشف أجور الكتاب عن أعمالهم

اعترافات ماجدة الصباحي عن الحرب الخفية مع فاتن حمامة

مقالات الرأي
ماجد حبته
مقاطعة تركيا.. صفعات جديدة
د.أحمد الخميسى
فتاة المعادى
ماجد حبته
رئيس دولة.. زعيم عصابة!
د.كريمة الحفناوى
اليوم العالمى للفتاة
المزيد

الثقافة

عمر الشحات يقدم «ملهاة الحجاج» على مسرح «آفاق».. غدًا

رواد فن القصة في مصر بـ «ثقافة القليوبية»

اجتماع تحضيري لأعضاء الملتقى الثقافي 5 لشباب الحدود ببورسعيد

«الغيطاني» صاحب «التجليات».. حارس القاهرة الأخير