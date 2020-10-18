المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يعلن ترشحه لرئاسة مجلس الشيوخ
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:20 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، ترشحه على منصب رئيس مجلس الشيوخ.
وانتهى أعضاء مجلس الشيوخ منذ قليل من أداء اليمين الدستورية.
بدأت وقائع أولى جلسات المجلس برئاسة الفريق جلال الهريدي، بصفته أكبر الأعضاء سنًا. وبدأت الجلسة بحلف الأعضاء لليمين الدستورية، بداية من رئيس الجلسة، اللواء جلال هريدي، أكبر الأعضاء سنًا، ومعاونيه، ثم بقية الأعضاء بالمجلس، قائلين: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
وانتهى أعضاء مجلس الشيوخ منذ قليل من أداء اليمين الدستورية.
بدأت وقائع أولى جلسات المجلس برئاسة الفريق جلال الهريدي، بصفته أكبر الأعضاء سنًا. وبدأت الجلسة بحلف الأعضاء لليمين الدستورية، بداية من رئيس الجلسة، اللواء جلال هريدي، أكبر الأعضاء سنًا، ومعاونيه، ثم بقية الأعضاء بالمجلس، قائلين: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».