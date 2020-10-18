المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يعلن ترشحه لرئاسة مجلس الشيوخ

أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا، ترشحه على منصب رئيس مجلس الشيوخ.وانتهى أعضاء مجلس الشيوخ منذ قليل من أداء اليمين الدستورية.بدأت وقائع أولى جلسات المجلس برئاسة الفريق جلال الهريدي، بصفته أكبر الأعضاء سنًا. وبدأت الجلسة بحلف الأعضاء لليمين الدستورية، بداية من رئيس الجلسة، اللواء جلال هريدي، أكبر الأعضاء سنًا، ومعاونيه، ثم بقية الأعضاء بالمجلس، قائلين: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».