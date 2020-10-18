أمين «النواب»: تنسيق مستمر مع أمانة «الشيوخ» فى إطار العمل المؤسسى

أكد المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، أن الأمانة العامة مستمرة في العمل والتنسيق مع أمانة مجلس الشيوخ من أجل تحقيق العمل المؤسسي لصالح العمل النيابي والتشريعي.وقال فوزي، إن التنسيق بين أمانتي مجلسي النواب والشيوخ مستمر ولم ينقطع حتى اللحظة وسيستمر خلال الفترة المقبلة.ولفت إلى أن كل التجهيزات تمت على قدم وساق من خلال التنسيق المستمر بين الأمانتين، موضحا أن كل العاملين في الأمانتين يعملون بروح الفريق الواحد، لأن المهمة في المقام الأول وطنية وكلنا حرص على تحقيق هذا الهدف.وحول الجلسة العامة لمجلس النواب المقبلة أول نوفمبر المقبل، قال الأمين العام للمجلس، إن الجلسة ستكون في موعدها المحدد سابقا، لافتا إلى أن هيئة مكتب المجلس هي المسئولة عن وضع جدول أعمال الجلسة وهو ما لم يتم حتى اللحظة.وبشأن أعضاء مجلس النواب الذين تم تعيينهم بمجلس الشيوخ بموجب قرار رئيس الجمهورية، أوضح الأمين العام لمجلس النواب أن استقالة هؤلاء النواب "طبيعية"، كاشفا عن تقديم 3 نواب استقالاتهم من مجلس النواب، اليوم، للأمانة العامة وهم المستشار بهاء أبوشقة والسيد عبدالعال ورمضان سرحان، منوها بأن مجلس النواب سيتخذ الإجراءات القانونية والدستورية في شأن هذه الاستقالات.وأوضح أن استقالة النواب غير ملزمة من الناحية القانونية؛ نظرا لأن قانون مجلس النواب نظم آلية خلو مقعد عضو المجلس حال تعيينه بمنصب آخر، بحيث إنه بمجرد قبوله لذلك المنصب الجديد يعد مستقيلا من عضوية مجلس النواب.