هونج كونج: إصابات كورونا تتجاوز الـ5000

أعلنت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، اليوم الأحد، تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في المنطقة إلى 5241 حالة.وقالت رئيسة فرع الأمراض المعدية بمركز هونج كونج للحماية الصحية تشوانغ شوك- كوان- في تصريح اليوم: "إن حالتين من الإصابات المسجلة وافدتين من الخارج والحالتين الأخريين مرتبطتين بإصابات محلية.يذكر أن إجمالي الوفيات بسبب الفيروس في منطقة هونج كونج يقف عند 105 حالات، فيما لا يزال 132 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 12 مريضا في حالة حرجة.