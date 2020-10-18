عمر الشحات يقدم «ملهاة الحجاج» على مسرح «آفاق».. غدًا

تقدم فرقة "جيفارا" المسرحية العرض المسرحي "ملهاة الْحَجَّاج" على مسرح "تياترو آفاق" بمركز آفاق الثقافي، غدًا الإثنين، في تمام الثامنة مساء.مسرحية "ملهاة الحاج" هي كوميديا شعبية يقدمها فرقة المشخصاتية، وتدور الأحداث حول حكاية الحجاج ابن يوسف الثقفي، وتاريخه، والعرض من تأليف السيد محمد علي، وإخراج عمر الشحات.المسرحية من بطولة: أحمد سراج، مصطفى شفيق، علي الظايط، سامح حسن، حسين سعيد، أحمد إبراهيم، شروق عامر، محمد فهمي، أحمد عطا، مصطفى وحيد، عبدالرحمن أشرف، عبدالرحمن الشرقاوي، صلاح صبري، عبدالرحمن الدمسيسي، أحمد هشام، محمد حسين، مخرج مساعد نور إسماعيل.