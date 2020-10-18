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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن 3 سنوات لتاجري حشيش بالإسكندرية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:22 م
حشيش
حشيش
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة الخامسة عشرة، اليوم الأحد، بمعاقبة تاجر سيارات وصاحب معرض بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة.

ترجع أحداث القضية رقم 8212 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع غرب الدلتا يفيد القبض على شخصين وبحوزتهما كمية من المخدرات بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات إلى قيام كل من "ع.ا.س"، 51 سنة، تاجر سيارات، و"م.ع"، 43 سنة، صاحب معرض سيارات، تم استصدار إذن من النيابة لضبطهما وعثر بحوزة الأول على قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، والمتهم الثاني عثر معه على قطعتين حشيش واثنين لفافة لمخدر الأفيون ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة للاتجار فتحرر محضر بالواقعة، وبعرضهما على النيابة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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