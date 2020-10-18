رهبان مصر الفرنسيسكان يعزون فلسطين فى رحيل الأب شادى بدر

تحت شعار: "كَهَنَتُكَ يَلْبَسُونَ الْبِرَّ، وَأَتْقِيَاؤُكَ يَهْتِفُونَ. (مزمور ١٣١: ٩)"، تقدم إقليم العائلة المقدسة للآباء الفرنسيسكان بمصر بخالص العزاء لحراسة الأراضي المقدسة وللأب فرنشيسكو باتون الخادم العام للرهبان الفرنسيسكان بالأراضي المقدسة في وفاة الأب شادي بدر.قال الأب مُراد مجلع الخادم الإقليمي لإقليم العائلة المُقدسة للرهبان الفرنسيسكان الكاثوليك بمصر، إن الوفاة جاءت إثر حادث أليم.وأضاف الأب مراد مجلع، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الرهبنة الفرنسيسكانية بمصر تثق برجاء القيامة للكاهن الشاب وتطلب الصلاة لأجل أسرته، ورعيته ومحبيه وتشاطرهم مصابهم الأليم".واختتمت الرهبنة بتحية المسيحية في مثل تلك المناسبات: "المسيح قام.. بالحقيقة قام".