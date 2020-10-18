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الأحد 18 أكتوبر 2020 الموافق 01 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: شفاء 752 حالة مصابة بكورونا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:11 م
كورونا
كورونا
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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، عن شفاء 752 حالة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 107 آلاف و860 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي- في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الـ752 حالة من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

كان الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس السبت، عن شفاء 613 حالة من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 107 آلاف و108 حالات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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