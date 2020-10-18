اليوم.. «مصر للطيران» تقل 4 آلاف راكب على متن 36 رحلة جوية

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولى، طوال اليوم الأحد،٣٦ رحلة جوية إلى كل من الرياض، تورنتو، بغداد، نادجمينا، ميلانو، باريس، روما، أبوجا، أمستردام، فرانكفورت، عمان، الخرطوم، المدينة المنورة، بيروت، الشارقة، دبي، أبوظبي، واشنطن، لندن، إسطنبول، جدة، الدمام و٧ رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان، و٣ رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٤٠٠٠ راكب.وتواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للنقل الجوي «الإياتا» ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.