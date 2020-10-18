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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالسلام الوطني.. جامعة سوهاج تطلق معسكرها لاستقبال 70 ألف طالب وطالبة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:16 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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شهد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم مراسم رفع وأداء تحية العلم وعزف السلام الوطني في ثاني أيام العام الدراسي، بالحرم الجامعي الجديد، والذي تستقبل فيه الجامعة هذا العام 70 ألف طالب وطالبة، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ووكلائها، والقائم بعمل أمين عام الجامعة، ومدير الأمن الجامعي، وجمع كبير من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومديري العموم والعاملين والطلاب.

وألقى رئيس الجامعة كلمة استهلها بكلمات النشيد الوطني "بلادي بلادي لك حبي وفؤادي"، مهنئًا الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالعام الدراسي الجديد، معربًا عن سعادته بتواجده بينهم، مناشدًا جميع الطلاب بأن يؤدوا ما عليهم من واجبات لنهضة الدولة المصرية وتقدمها، متمنيًا اكتمال العام الدراسي دون وجود أي معوقات في ظل وجود شاب حريص وواعٍ بمصلحة بلاده.

وذكر أن الجامعة وضعت خطة مستحدثة لمواجهة وباء فيروس "كورونا المستجد"، مشددًا على استمرار الالتزام باستخدام الكشف الدوري لقياس درجة الحرارة لجميع منسوبي الجامعة أولا بأول، وارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بمسافة بينية لا تقل عن متر واحد، مع تطبيق جميع معايير وزارة الصحة فيما يتعلق بمكافحة العدوى والمصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس "كورونا" أو أي أعراض مشابهة للمرض.

واختتم كلمته بتوجيه رسالة للعاملين بإدارة الجامعة بأن يكونوا على تواصل مستمر مع الطلاب وتلبية جميع رغباتهم وحل كل مشكلاتهم.

ومن جهته، أكد الدكتور صفا محمود السيد، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية متمنيًا أن يكون هذا العام أفضل من سابقه في الأنشطة الطلابية وفي تلقي العلوم الدراسية المختلفة، وتقديم أفضل رعاية طبية وتثقيفية للطلاب.

وقال صبري إبراهيم، مدير عام رعاية الشباب، إن مراسم الاحتفال برفع العلم أعقبها جولة تفقدية لبانوراما الأنشطة الطلابية ضمن فقرات استقبال الطلاب الجدد والقدامى، منها النشاط الرياضي والثقافي والفني والاجتماعي والجوالة والأسر الطلابية، ومشاهدة العرض المسرحي "حيضان الدم" من أداء فرقة منتخب الجامعة في النشاط المسرحي.

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