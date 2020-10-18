رانيا يوسف تنهي 85% من مشاهد «شارع 9».. والعرض منتصف ديسمبر

تواصل الفنانة رانيا يوسف تصوير مسلسلها "شارع 9" على قدم وساق خلال الفترة الحالية بقيادة المخرج محمد عبدالخالق.وقال مصدر داخل فريق العمل لـ"الدستور" أن الفنانة وفريق العمل دخلوا في معسكر مغلق سعيًا منهم لإنهاء كل مشاهد العمل في أقرب وقت، مشيرًا إلى أنهم أنهوا ما يقرب من 85% من مشاهد العمل، مؤكدًا أنهم استقروا على موعد عرضه خلال شهر ديسمبر المقبل، وتحديدًا يوم 15 من نفس الشهر، ويذاع على شاشة "osn".وتظهر بطلة العمل رانيا يوسف بدور طبيبة نفسية تحاول حل مشاكل الشباب، خاصة في الشارع الذي تقطن به بالمعادي، والمعروف بـ"شارع 9"، والهدف من المسلسل توجيه بعض النصائح المهمة للآباء وكيفية إتمام التربية بالشكل السليم، الذي يتفادون من خلاله مشكلة الإدمان نتيجة إهمال الأب والأم لأبنائهم وانشغالهم بأعمالهم فقط.