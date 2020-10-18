الإمارات: 4 وفيات و1215 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأحد، عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 463 حالة.وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1215 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 115 ألفًا و602 حالة.ولفتت الوزارة إلى أن 1162 مصابًا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 107 آلاف و516 حالة.وأعلنت الوزارة عن إجراء حوالي 115 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.