البرازيل: إجمالي إصابات كورونا 5.22 مليون

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 22ر5 مليون حالة بحلولالساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي لساو باولو، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وبلغ عدد الوفيات في البرازيل بسبب الفيروس 153 ألفا و675 حتى صباح اليوم الأحد. واستقر عدد المتعافين من كورونا منذ أمس عند 53ر4 مليون شخص.وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل نحو 33 أسبوعا.